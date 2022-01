Bosnia: il 2022 si apre tra i piani di Dodik e lo spettro della secessione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La secessione vera e propria della Repubblica Srpska rimane al momento solo una minaccia, ma l’obiettivo più alla portata di Dodik è di tenere sotto ricatto la comunità internazionale mettendo in evidenza l’esigenza di superare la complessa architettura istituzionale della Bosnia Erzegovina creata dagli accordi di Dayton nel 1995. Un obiettivo verso cui fanno da sponda le difficoltà nel trovare un accordo tra i tre popoli costitutivi della Bosnia sulla riforma elettorale in vista delle elezioni generali in programma nell’autunno del 2022. Musulmani, serbi e croati, in base all’ultimo censimento, contano rispettivamente per circa il 50, il 30 ed il 15 per cento della popolazione della Bosnia Erzegovina. L’attuale sistema elettorale è basato sui vincoli di appartenenza etnica: croati e musulmani, insieme alle minoranze, possono eleggere qualsiasi candidato nella Federazione di Bosnia Erzegovina; mentre i serbi possono esprimere le loro preferenze solo per i candidati nella loro entità, ovvero la Repubblica Srpska. Dodik ha in proposito avanzato le sue proposte di riforma: superare il vincolo di appartenenza etnica nel voto, che penalizzerebbe i serbi favorendo alleanze tra i croati ed i musulmani bosniaci; oppure estendere tale vincolo anche ai croati, creando per questi una terza entità indipendente simile a quella serba. I negoziati sulla delicata questione, con la mediazione di Usa e Ue, sono al momento naufragati a causa dell’impossibilità di arrivare ad un accordo accettabile dai tre popoli costitutivi. Dodik conta pertanto di far leva sul malcontento dei croati, i quali a loro volta ritengono imperativa una riforma elettorale entro il voto dell’autunno 2022 per il rinnovo della presidenza tripartita, del Parlamento centrale di Sarajevo e di quelli delle due entità. Il rischio di un asse tra croati e serbi sul tema della riforma elettorale bosniaca esiste e per questo anche i rapporti tra Zagabria e Sarajevo potrebbero risentire nei prossimi mesi di queste tensioni, come già emerso a fine dicembre dalla visita del presidente croato Zoran Milanovic annullata per motivi di sicurezza dopo le sue frasi tese a sminuire la portata del genocidio di Srebrenica. Secondo Milanovic, inoltre, il governo di Zagabria non avrebbe fatto abbastanza per proteggere i croati di Bosnia, in quanto avrebbe dovuto bloccare le conclusioni del Consiglio dell'Ue sullo status di candidato all’adesione che non menzionano il collegio elettorale dei croati. (segue) (Res)