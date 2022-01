Bosnia: il 2022 si apre tra i piani di Dodik e lo spettro della secessione (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, è tornata il 29 dicembre sulla questione affermando che la nomina del tedesco Schmidt è illegittima senza un'autorizzazione specifica del Consiglio di sicurezza dell'Onu. Anche il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, ha assunto le difese delle posizioni dei serbo bosniaci definendo la figura dell'Alto rappresentante internazionale una sorta di "protettorato straniero" che deve essere superata in quanto si è trasformata da tempo in “fonte di problemi”. In un'intervista al quotidiano bosniaco "Oslobodjenje", Lavrov ha imputato all’Alto rappresentante internazionale a Sarajevo la responsabilità per "l'attuale caos che è esploso". "L'esigenza di annullare tale figura e liberare la Bosnia Erzegovina sovrana dalle garanzie eccessive, che stanno umiliando i suoi popoli, è evidente ormai da molto tempo", ha affermato il ministro degli Esteri russo. Il capo della diplomazia di Mosca ha quindi denunciato "l'intensificarsi dei tentativi di sostegno esterno per rivedere l'architettura etno-amministrativa di Dayton in favore di una centralizzazione della Bosnia Erzegovina a detrimento dei poteri costituzionali dei popoli costituenti e delle entità". (segue) (Res)