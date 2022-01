Bosnia: il 2022 si apre tra i piani di Dodik e lo spettro della secessione (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se i serbo bosniaci hanno indubbiamente nella Russia e nella Serbia due alleati sicuri - come confermato dalla missione effettuata a novembre da Dodik a Mosca dove è stato ricevuto dal presidente russo Vladimir Putin - difficilmente questi Paesi potranno spendersi per legittimare una vera secessione della Repubblica Sprska che più probabilmente potrebbe rimanere una situazione “de facto”. In tale prospettiva Dodik punta a rafforzare la posizione internazionale dell’entità serba facendo leva nuovamente sui diritti del popolo croato in Bosnia e cerca di legittimare le sue azioni tramite un piano più articolato che preveda il coinvolgimento della Croazia, tradizionalmente sostenuta da Ue e Usa. “La Bosnia-Erzegovina non ha alcuna possibilità di successo, soprattutto perché serbi e croati come popoli costituenti sono insoddisfatti della situazione attuale”, ha affermato l’esponente serbo della presidenza bosniaca, in un'intervista concessa il 29 dicembre all’emittente radiotelevisiva croata “Hrt”. Secondo Dodik, senza la creazione di un’entità croata “non c’è la Bosnia-Erzegovina” in quanto il Paese non può funzionare senza diventare una Federazione "tripartita". (segue) (Res)