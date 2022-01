Bosnia: il 2022 si apre tra i piani di Dodik e lo spettro della secessione (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- I musulmani bosniaci, in questa situazione, avvertono un rischio di accerchiamento. Il leader del Partito d'azione democratica (Sda) ed ex esponente musulmano della presidente tripartita bosniaca, Bakir Izetbegovic, ha affermato sempre all’emittente “Hrt” che i croati hanno assunto una predominanza nella Federazione di Bosnia-Erzegovina (entità croato-musulmana del Paese balcanico). Questo fatto, coniugato agli attacchi dell’esponente serbo della presidenza tripartita bosniaca Milorad Dodik, sono degli attacchi al presunto “unitarismo” della Bosnia, fatti perché “i croati vogliono cambiare la Costituzione e la legge elettorale in modo che un membro della presidenza tripartita bosniaca debba essere un esponente dell'Unione democratica croata di Bosnia-Erzegovina”. I musulmani bosniaci possono contare sicuramente sul sostegno della Turchia, come emerso recentemente nel corso della visita del ministro della Difesa di Ankara Hulusi Akar a Sarajevo. "Come sottolinea sempre il nostro presidente Erdogan: il popolo della Bosnia-Erzegovina per noi è unico. Prestiamo grande attenzione alla stabilità e alla pace in Bosnia-Erzegovina", ha dichiarato il ministro turco assicurando che Ankara sta monitorando da vicino la situazione: “Siamo sempre pronti ad analizzare qualsiasi richiesta della Bosnia Erzegovina e ad aiutare il più possibile". "La Turchia sostiene senza compromessi la sovranità, l'integrità territoriale e le istituzioni statali della Bosnia-Erzegovina”, ha riconosciuto da parte sua l’esponente musulmano della presidenza tripartita bosniaca, Sefik Dzaferovic. (segue) (Res)