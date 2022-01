Business news: Ict, Huawei registra il primo calo di fatturato nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso cinese della tecnologia mobile e dell'Ict Huawei Technologies ha visto crollare il proprio volume d'affari di quasi il 29 per cento nel 2021. Il presidente di turno dell'azienda, Guo Ping, ha dichiarato che quest'anno il volume d'affari aziendale è ammontato a 634 miliardi di yuan (99,43 miliardi di dollari), in calo del 28,8 per cento rispetto allo scorso anno, quando era invece aumentato del 3,8 per cento annuo a 891,4 miliardi di yuan. Il calo di fatturato su base annua è il primo registrato dal Huawei nella sua storia, e riflette le sfide combinate poste dalle sanzioni statunitensi, dall'esclusione totale o parziale dai mercati del 5G occidentali e dalla pandemia di Covid-19. Guo ha spiegato in un messaggio per il nuovo anno che il percorso dell'azienda "è lungo e difficile". L'azienda manterrà il proprio focus sulle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni e sui sistemi elettronici "smart" nel 2022 e negli anni a seguire, proseguendo lo sviluppo dell'ecosistema software HarmonyOs per smartphone e di EulerOs per l'infrastruttura digitale. (Cip)