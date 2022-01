Business news: Cina, Banca centrale eroga primi prestiti a sostegno della decarbonizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale cinese (Pboc) ha erogato alle istituzioni finanziarie nazionali prestiti a basso tasso di interesse per un valore di 13,4 miliardi di dollari. La manovra rientra in un programma di credito lanciato lo scorso novembre, che intende agevolare la decarbonizzazione dell’economia cinese. Le banche commerciali possono richiedere fondi nell'ambito del programma solo se intendono finanziare a loro volta il taglio delle emissioni per le imprese cinesi. Secondo quanto riferito da un funzionario della Banca centrale, la nuova politica finanziaria ha già permesso agli istituti di credito di erogare prestiti per circa 22 miliardi di dollari a 2.817 società, sostenendo i loro sforzi per ridurre le emissioni di carbonio di 28,76 milioni di tonnellate. (Cip)