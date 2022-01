Business news: Egitto-Cina, firmato al Cairo accordo per produrre autobus ecologici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Egitto e Cina hanno firmato due accordi di cooperazione nei settori della produzione di autobus e della distribuzione di generatori, motori e centrali elettriche. Lo ha annunciato in un comunicato stampa la ministra del Commercio e dell’Industria egiziana, Nevin Gamea. I due accordi si inseriscono nel quadro del piano dell’Egitto per rafforzare l’industria nazionale e per l’impiego sempre più diffuso di mezzi di trasporto pubblici ecologici. I due accordi sono stati firmati da Khaled Giyoshi, amministratore delegato della società egiziana Giyoshi e dal vicepresidente esecutivo del gruppo cinese Shandong Sun Ju. Alla firma degli accordi era presente il ministro di Stato egiziano per la Produzione militare, il generale Mohamed Ahmed Morsi il quale ha dichiarato che il suo ministero sta attualmente lavorando per convertire 2.262 autobus dell'Autorità per i trasporti pubblici al Cairo e ad Alessandria a gas naturale, in collaborazione con i dicasteri del Petrolio e dello Sviluppo locale e la società egiziana Giyoshi. (Cae)