Business news: Egitto, aumento del 27 per cento delle esportazioni nei primi 11 mesi del 2021

- Le esportazioni egiziane sono aumentate dallo scorso gennaio alla fine di novembre 2021 a 29,87 milioni di dollari, rispetto a circa 22,868 milioni nello stesso periodo del 2020, registrando un aumento del 27 per cento. Lo ha dichiarato la ministra del Commercio e dell'Industria Neveen Gamea in un comunicato stampa. Entro la fine del 2021 le esportazioni egiziane dovrebbero superare quota 31 miliardi di dollari, una cifra considerata bassa dal presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi, che chiede al governo di aumentare le esportazioni egiziane a 100 miliardi di dollari nei prossimi anni. Secondo la ministra egiziana, nel corso del 2021, il governo ha fornito un sostegno finanziario per un valore di 6,9 miliardi di sterline (439,2 milioni di dollari) a 1.355 aziende per aumentare la loro capacità di esportazione. (Cae)