Business news: Egitto, registrate oltre 2.700 nuove fabbriche nel 2021

- Sono 2.778 le nuove fabbriche autorizzate dal governo egiziano che hanno iniziato la produzione nel corso del 2021, con investimenti pari a 17,99 miliardi sterline egiziane (circa 1,1 miliardi di dollari). Lo ha annunciato la ministra egiziana dell'Industria e del Commercio, Neveen Gamea, attraverso un comunicato stampa. Le nuove realtà economiche hanno generato 181.452 nuove opportunità di lavoro in 27 governatorati. Il governo ha aperto cinque complessi industriali a Luxor, Beni Suef, al Minya, Mar Rosso e Qena, con un totale di 1.178 unità che operano nei settori dei materiali da costruzione, chimico, ingegneristico, alimentare, tessile e dei materiali da costruzione decorativi, secondo la dichiarazione. L'esecutivo, inoltre, si sta attualmente preparando ad offrire cinque complessi industriali nei governatorati di Assiut, Aswan, Fayoum e Qena, per un totale di 1.692 unità nei settori alimentare, chimico, ingegneristico, medico, pelletteria, mobili e confezionati, ha spiegato la ministra Gamea. I finanziamenti per l'avvio delle nuove fabbriche sono erogati da otto banche e dall'Agenzia per lo sviluppo delle medie e piccole imprese che sostengono i nuovi progetti fino al 100 per cento del valore unitario e consentono di non pagare l'affitto per un periodo di 6 mesi. (Cae)