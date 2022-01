Business news: Banca centrale egiziana, flusso domestico di cassa cresce di 5 miliardi di dollari a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il flusso domestico di cassa (composto da circolante e depositi in conto corrente) in Egitto è aumentato di circa 80 miliardi di sterline egiziane (5 miliardi di dollari) alla fine dello scorso settembre, raggiungendo i 5.500 miliardi di sterline (342,8 miliardi di dollari), rispetto ai 5.400 miliardi di sterline dell'agosto precedente. Lo riferisce una nota della Banca centrale egiziana. Per quanto riguarda la liquidità in contanti (circolante, M1) è aumentata, durante il mese di settembre di 21,2 miliardi di sterline egiziane (1,3 miliardi di dollari) per un totale di 1.320 miliardi sterline egiziane (84,02 miliardi di dollari). La Banca centrale ha affermato che la liquidità in circolazione al di fuori del settore bancario è aumentata di circa 1,5 miliardi di sterline (95,2 milioni di dollari) a settembre attestandosi a 693,11 miliardi di sterline (44,0 miliardi di dollari), rispetto ai 691,5 miliardi di sterline di fine agosto 2021. Nella nota, la Banca centrale ha inoltre precisato che i depositi in valuta locale sono leggermente aumentati lo scorso settembre a 636,527 miliardi di sterline (40 miliardi di dollari), rispetto a 616,781 miliardi di sterline (39,26 miliardi di dollari) rispetto del mese di agosto 2021. (Cae)