Business news: Ethiopian Airlines riprenderà a utilizzare gli aerei Boeing 737 Max da febbraio

- La compagnia Ethiopian Airlines prevede di riprendere a far volare gli aerei Boeing 737 Max della sua flotta a partire dal febbraio 2022. Lo ha annunciato la compagnia in una nota. "La sicurezza è la nostra massima priorità e guida ogni decisione che prendiamo e tutte le azioni che intraprendiamo", ha affermato l'amministratore delegato del gruppo, Tewolde Gebremariam. "Ci siamo presi abbastanza tempo per monitorare il lavoro di modifica del progetto e gli oltre 20 mesi di rigoroso processo di collaudo. I nostri piloti, ingegneri, tecnici aeronautici e il nostro personale di cabina sono fiduciosi sulla sicurezza della flotta", ha aggiunto. I Boeing 737 Max della compagnia di bandiera etiope sono a terra dal marzo 2019, quando il volo 302 della Ethiopian Airlines diretto in Kenya si schiantò subito dopo il decollo da Addis Abeba, uccidendo tutti i 157 passeggeri a bordo più i membri dell'equipaggio. Dopo l'incidente - che a sua volta seguì quello del volo Lion Air 610 avvenuto nell'ottobre 2018, nel quale morirono 189 persone - i velivoli Boeing 737 Max sono stati messi a terra in tutto il mondo prima di tornare in servizio alla fine del 2020. (Res)