Business news: Tanzania, firmato accordo con azienda turca Yapi Merkezi per costruzione ferrovia Makutopora-Tabora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Tanzania ha firmato un contratto con la società turca Yapi Merkezi per la costruzione di una sezione di 368 chilometri di ferrovia a scartamento normale che collegherà Makutopora con Tabora, due città nella regione centrale del Paese. Il progetto, il cui costo stimato è di 1,9 miliardi di dollari, fa parte di una linea di 1.219 chilometri in fase di realizzazione per favorire il commercio con i Paesi vicini. Una volta completata, la linea collegherà la capitale commerciale tanzaniana Dar es Salaam con Mwanza, città portuale situata sulle rive del lago Vittoria a cavallo dei confini di Tanzania, Uganda e Kenya. "Troveremo strutture di prestito amichevoli e i modi migliori per ottenere prestiti. Non otterremo questo denaro dai prelievi o dalle tasse nazionali", ha detto il direttore generale della Tanzania Railway Corporation (Trc), Masanja Kadogosa, nel corso della cerimonia di firma avvenuta oggi a Dar es Salaam. La Tanzania sta attualmente implementando mega progetti infrastrutturali per supportare i suoi piani di industrializzazione, tra cui una controversa diga idroelettrica da 2.115 megawatt (Mw) in costruzione sul fiume Rufiji, in un'area dove si trova la riserva faunistica del Selous, uno dei più grandi parchi faunistici del mondo inserito nel 1982 nella lista dei siti patrimonio mondiale dell'Unesco. (Res)