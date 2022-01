Business news: Emirati, si va verso la fine del monopolio delle imprese familiari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abu Dhabi, seguendo l’esempio di Riad, sta valutando la possibilità di introdurre una legge che pone fine al monopolio delle imprese familiari in alcuni settori del commercio interno, tra cui la distribuzione e la vendita di merci importate. Lo riferisce il quotidiano panarabo “Al Arabi al Jadid”. La scelta, sarebbe un tentativo di favorire le imprese estere e le multinazionali nel mercato interno. Infatti, esattamente come in Arabia Saudita, gli Emirati sperano di convincere diverse aziende internazionali a trasferire le proprie sedi nel Paese, coinvolgendole maggiormente nel mercato interno. Da quanto emerso, alcune imprese a conduzione familiare sarebbero già state avvertite della decisione delle autorità. Negli Emirati, la distribuzione e la vendita dei prodotti importati è da sempre appaltata a grosse aziende logistiche locali. La legge in elaborazione concederebbe alle imprese estere di non rinnovare i contratti di distribuzione in scadenza e permetterebbe di provvedere direttamente alla vendita e alla distribuzione delle proprie merci in territorio emiratino. (Res)