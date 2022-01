Business news: Algeria lancia gara per progetto centrali solari con capacità di 1.000 megawatt

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata lanciata una gara in Algeria per il completamento di un progetto di energia solare da 1.000 megawatt denominato "Solar 1000 MW". Lo ha reso noto il ministero della Transizione energetica e delle Energie Rinnovabili sul proprio sito internet, spiegando che questo progetto consiste nella formazione di società di scopo per intraprendere la costruzione di impianti solari fotovoltaici con una capacità di 1.000 megawatt, a livello nazionale, ciascuno produrrà tra 50 e 300 megawatt. I siti destinati ai progetti saranno presentati alle società con finalità speciali dall’azienda algerina per le energie rinnovabili Shaems, incaricata dal ministero per l'esame delle offerte. "Qualsiasi persona fisica o giuridica può partecipare a questa gara, individualmente o in gruppo, in modo che mobiliti i fondi necessari per completare questo progetto, dimostri le sue referenze di successo nello sviluppo e nella creazione di progetti per centrali elettriche, e possieda le capacità necessarie per realizzare tutti i servizi richiesti per questo tipo di progetto", ha spiegato il ministero algerino. (Ala)