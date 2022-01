Business news: Tunisia, bilancio totale dello Stato ammonta a 17,631 miliardi di euro per l'anno 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il volume totale del bilancio statale per l'anno 2022 della Tunisia ammonta a 57,291 miliardi di dinari (circa 17,631 miliardi di euro), con un aumento del 3,2 per cento rispetto al budget contenuto nella legge finanziaria suppletiva del 2021. Lo ha reso noto la ministra delle Finanze, Sihem Boughdiri Namsia, durante una conferenza stampa organizzata presso la Città della cultura a Tunisi, per illustrare il contenuto delle legge finanziaria dell'anno 2022. (Tut)