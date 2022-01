Cina: incertezze economiche e tensioni geopolitiche, Pechino guarda con apprensione al 2022 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2022 sarà anche l’anno in cui la Cina dovrà fare i conti con la sistematica repressione di grandi imprese come Didi, Tencet e Alibaba, operative nel settore più vitale e produttivo dell’economia globale: il digitale. Formalmente sanzionate con l’accusa di violare le leggi antimonopolistiche e di impedire l’equa ripartizione del reddito tra la popolazione cinese, le società di messaggistica, e-commerce e simili vengono osteggiate dal Partito comunista soprattutto per ciò che rappresentano, ovvero concentrazioni di potere potenzialmente dannose per l’autorità. Negli ultimi mesi, oltre ad imporre multe favolose su Tencet – sanzionata per 436 mila dollari a novembre – Pechino ha esercitato pressioni sulle compagnie per forzare il delisting dai mercati esteri. L’esempio più clamoroso in tal senso è stato il ritiro delle quotazioni a Wall Street del colosso dei trasporti privati Didi. Una stretta che, secondo il think tank statunitense Hudson Institute, rischia di sopprimere la crescita delle multinazionali cinesi nel 2022 riducendo il vantaggio competitivo guadagnato dal Paese in ambito tecnologico. Alibaba è stata tra le prime a preannunciare questa tendenza: nel mese di novembre, i profitti della società si sono attestati a 833 milioni di dollari, in significativo calo rispetto ai 4 miliardi di dollari incassati nel 2020. (segue) (Cip)