Business news: Cina, Amministrazione cambi annuncia rafforzamento della vigilanza

- La Cina rafforzerà la vigilanza sul mercato dei cambi e promuoverà gli investimenti transfrontalieri nel 2022. Lo ha annunciato in un comunicato l’Amministrazione statale dei cambi (Safe). In conformità con le indicazioni della sesta sessione plenaria del 19mo Comitato centrale del Partito comunista, spiega la nota, sarà rafforzato il monitoraggio del mercato dei cambi, nel contesto di un generale rafforzamento del controllo per prevenire il rischio di shock esterni. Tuttavia, Pechino intende continuare a promuovere l’apertura del settore ed espandere i progetti pilota di fondi integrati in valuta nazionale ed estera e i progetti pilota di investimento transfrontaliero. Le autorità cinesi, in particolare, puntano sul miglioramento della micro-vigilanza e della cooperazione interdipartimentale. Inoltre, intendono migliorare la gestione delle riserve valutarie sia dal punto di vista del flusso sia della sicurezza. Infine, viene annunciata una revisione della regolamentazione dell’Amministrazione dei cambi. (Cip)