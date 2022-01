Turchia: le politiche non ortodosse di Erdogan mandano in crisi l’economia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A meno di un cambio di passo, il futuro economico della Turchia resta dunque particolarmente difficile. In un editoriale sulla situazione economica turca sul “The Wall Street Journal”, il presidente del Middle East Forum, Daniel Pipes, ha sottolineato che la convinzione di Erdogan sui tassi di interesse ha implicazioni terribili per la Turchia. Secondo l’analista, nel Paese sta montando il malcontento tra la popolazione che vede continuamente eroso il proprio potere d’acquisto, con le fasce più vulnerabili costrette alla fame. Il governo intanto afferma che i turchi stanno vendendo dollari e altre valute estere per investire nel nuovo meccanismo. Lo scorso 27 dicembre, il ministro del Tesoro e delle Finanze, Nureddin Nebati, ha dichiarato che i depositi in lire turche sono aumentati di 23,8 miliardi di lire dall'introduzione del regime, ma ha negato le affermazioni di alcuni economisti e commentatori secondo cui il grande recupero della lira della scorsa settimana sia stato stimolato dalle vendite di dollari da parte della Banca centrale, almeno 13,5 miliardi, secondo un calcolo del quotidiano turco di opposizione “Ahval”. (segue) (Res)