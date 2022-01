© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore della logistica in Cina ha generato un volume d’affari pari a 450 miliardi di dollari nei primi undici mesi del 2021, registrando un’espansione del 9,7 per cento annuo. Lo indicano i dati dell’Ufficio nazionale di statistica (Nbs), secondo cui la crescita media del settore si è attestata al 6,7 per cento negli ultimi due anni. (Cip)