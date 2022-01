Business news: China Mobile cesserà operazioni in Canada dal 5 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- CmLink, filiale dell’operatore di telefonia mobile China Mobile, cesserà le operazioni in Canada il 5 gennaio 2022. È quanto annunciato dalla società in un comunicato, in cui si precisa che la misura adempie alla richiesta del governo di Ottawa. China Mobile era finita nel mirino delle autorità già lo scorso gennaio, quando il governo aveva imposto alla compagnia una revisione delle proprie operazioni citando motivi di sicurezza nazionale. Il timore era che Pechino potesse sfruttare la compagnia per interferire negli affari interni del Paese e trafugarne dati chiave. (Res)