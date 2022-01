Business news: Cina, governo pubblica primo libro bianco dedicato all’export

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Cina ha pubblicato il primo libro bianco dedicato alle esportazioni, che illustra nel dettaglio gli istituti e le politiche nazionali in materia. Il documento è stato compilato dall’Ufficio informazioni del Consiglio di Stato con lo scopo di fornire al Paese un quadro d’azione chiaro e “favorire la comprensione delle politiche cinesi da parte della comunità internazionale”. Il documento presenta la gestione “equa, ragionevole e non discriminatoria” dell’export come un fattore chiave per la stabilità e lo sviluppo mondiali, proponendo la standardizzazione delle procedure legali in materia. Il testo pone inoltre particolare enfasi sulla questione securitaria e sollecita le economie a gestire il traffico di armi e tecnologie chiave in conformità al Trattato di non proliferazione nucleare (Tnp) e altre norme pertinenti. (Cip)