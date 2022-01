Bosnia: il 2022 si apre tra i piani di Dodik e lo spettro della secessione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La risposta delle autorità centrali di Sarajevo è affidata al momento alla Procura bosniaca, che ha avviato una serie di interrogatori nell’ambito delle indagini per capire se il Parlamento locale della Repubblica Srpska abbia violato l'ordine costituzionale della Bosnia con la sessione di lavori dello scorso 10 dicembre. Nei giorni scorsi, inoltre, la polizia bosniaca ha effettuato raid nel quartier generale del Partito del popolo serbo e nella sede del Movimento democratico nazionale a Banja Luka, per cercare documenti nel quadro delle indagini sui piani “secessionisti” promossi da Dodik. Se la Procura bosniaca non prenderà provvedimenti contro i responsabili di queste azioni, come evidenziato nelle scorse ore dall’esponente croato della presidenza tripartita bosniaca Zelijko Komsic, "significherà che tutti hanno concordato su quella che è una dissoluzione pacifica" della Bosnia. Le tensioni nel Paese sembrano inevitabilmente destinate a crescere nell’anno che dovrebbe culminare con le elezioni generali di ottobre. Il 9 gennaio 2022, ha annunciato l’esponente serbo Dodik, il 30mo anniversario della nascita della Repubblica Srpska sarà festeggiato in maniera “potente”. "Ora stiamo entrando in una nuova fase. In questa nuova fase, una Repubblica Sprska forte si dimostrerà in grado di gestire i diritti costituzionali conferiti dalla Costituzione della Bosnia Erzegovina", ha dichiarato Dodik parlando all’emittente “Rtrs”. (segue) (Res)