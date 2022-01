Business news: Cina, immobilizzazioni trasporti per 515 miliardi di dollari nei primi undici mesi del 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le immobilizzazioni nel settore dei trasporti in Cina sono ammontante a circa 514.98 miliardi di dollari nei primi undici mesi dell’anno. È quanto riferito dal ministero dei Trasporti cinese, secondo cui gli investimenti nella rete autostradale hanno ecceduto i 380 miliardi nel periodo, registrando un incremento del sei6 per cento rispetto al 2020. In crescita anche gli investimenti nel settore ferroviario e nell’aviazione civile, aumentati rispettivamente 100,51 miliardi di dollari e 16,49 miliardi di dollari. (Cip)