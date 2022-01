Cina: incertezze economiche e tensioni geopolitiche, Pechino guarda con apprensione al 2022 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’allerta rimane alta anche sul comparto industriale, riemerso da una crisi energetica di proporzioni nazionali innescata da una grave carenza di carbone. La limitata capacità produttiva nazionale e il divieto d’importazione del combustibile dalla vicina Australia hanno sottoposto nel 2021 ad una tremenda pressione le industrie, costrette più volte a interrompere la produzione per via delle interruzioni di corrente elettrica. Il governo è intervenuto a sostegno delle catene di approvvigionamento inaugurando nuovi siti estrattivi nel nord-est e aumentando l’intesa energetica soprattutto con la Russia. Mosca, infatti, ha fornito alla Cina 107,3 milioni di tonnellate di carbone solo nella prima parte del 2021 e potrebbe incrementare la cifra nel prossimo anno. Secondo quanto riferito lo scorso novembre dai vice primi ministri dei due Paesi, rispettivamente Han Zheng e Aleksander Novak, Pechino parteciperà attivamente allo sviluppo di giacimenti carboniferi nella regione russa del Transbaikal e stipulerà contratti di approvvigionamento a lungo termine. Ciò che non è chiaro è se le attuali scorte di carbone - stimate in oltre 143 milioni di tonnellate a fine novembre - saranno sufficienti a soddisfare il fabbisogno energetico durante l’inverno e come il Paese intenda conciliare la produttività industriale con l’obiettivo di completa decarbonizzazione dell’economia nel 2060. (segue) (Cip)