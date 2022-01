Cina: incertezze economiche e tensioni geopolitiche, Pechino guarda con apprensione al 2022 (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- D’altra parte, alcuni limiti della Cina sul fronte delle nuove tecnologie sono già stati messi in piena luce dai risultati ottenuti nel comparto farmaceutico. Nel corso di dicembre, uno studio effettuato dall’Università di Hong Kong e dall’Università cinese di Hong Kong ha rivelato come tre dosi del vaccino contro il Covid-19 marchio Sinovac, il più usato nel Paese, siano inefficaci contro la variante Omicron. L’emergenza sanitaria resta una delle grandi incognite che gravano sul futuro della Cina. Vista la conclamata inefficacia dei vaccini, il governo dovrà continuare a contrastare la pandemia di Covid-19 con rigidissime politiche di chiusura e misure di contenimento: lo dimostra il duro lockdown cui sono stati sottoposti a metà dicembre i 13 milioni di residenti di Xi’an dopo la conferma di alcune centinaia di casi di contagio legati alla nuova variante Omicron. Si tratta di una scelta che però porta con sé inevitabili costi sociali ed economici e che è destinata a deprimere ulteriormente un mercato dei consumi che non accenna a decollare. (segue) (Cip)