Business news: Cina: voli cargo in aumento del 25,8 per cento nei primi 11 mesi del 2021

- I voli cargo della Cina diretti all’estero hanno registrato un sensibile incremento nei primi undici mesi del 2021, aumentando del 25,8 per cento a 74 mila unità. Lo riferisce il ministero dei Trasporti, che ha rilevato una robusta crescita anche nel settore ferroviario. In particolare, i treni merci diretti in Europa sono aumentati del 20,3 per cento annuo a 14 mila unità, effettuando un totale di 14 mila viaggi entro fine novembre. (Cip)