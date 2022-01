Turchia: le politiche non ortodosse di Erdogan mandano in crisi l’economia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le incertezze sul futuro dell’economia turca stanno alimentando forti tensioni all’interno del Paese dove sta divenendo rischioso esprimere critiche alla politica economica adottata dal governo. Nei giorni scorsi, l'autorità di regolamentazione bancaria della Turchia ha dichiarato di aver avviato procedimenti legali contro più di 20 persone, tra cui ex governatori della Banca centrale, un economista e diversi giornalisti, per aver rilasciato dichiarazioni sui media che potrebbero screditare o danneggiare la reputazione dell’Istituto di credito centrale. Tra le persone sottoposte a procedimenti legali, figura anche l'ex governatore della Banca centrale Durmus Yilmaz , parlamentare del Partito buono – all’opposizione dal 2018 - e l'economista Guldem Atabay, che scrive per il sito di notizie “Paraanaliz”. (Res)