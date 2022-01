Business news: Corea del Sud, al via costruzione secondo sottomarino da 3.600 tonnellate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Sud ha intrapreso l'assemblaggio del secondo sottomarino d'attacco classe Changbogo-III da 3.600 tonnellate, dotato di capacità di lancio di missili balistici e strumentazione aggiornata. Lo ha reso noto l'Amministrazione per il programma di acquisizione della Difesa (Dapa). Il sottomarino sarà dotato di dieci lanciatori verticali per missili balistici Slbm, rispetto ai sei della classe Changbogo originale. Il sottomarino sarà lungo 89 metri e largo 9,6, e alimentato in parte da batterie al litio per prolungarne l'autonomia operativa in immersione. La Difesa ha però evitato di fornire informazioni tecniche dettagliate per ragioni di sicurezza. (Git)