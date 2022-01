Bosnia: il 2022 si apre tra i piani di Dodik e lo spettro della secessione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dodik ha avviato con le sue azioni uno scontro aperto con la comunità internazionale che si riflette nella volontà di annullare una figura prevista dagli accordi di Dayton, ovvero l’Alto rappresentante internazionale per la Bosnia Erzegovina, a detta dell’esponente serbo “un protettorato straniero” che va superato in quanto rappresenta un unicum in Europa e un ostacolo alla creazione di uno Stato sovrano funzionante. A riaccendere le tensioni latenti nel Paese balcanico è stata quest’estate proprio una legge fatta approvare dall’Alto rappresentante per il divieto di negazione del genocidio del 1995 a Srebrenica. Questa mossa annunciata a luglio dall’Alto rappresentante uscente, l’austriaco Valentin Inzko, ha determinato una dura reazione di Dodik che ha fatto scattare il boicottaggio da parte dei serbi dei lavori del governo centrale di Sarajevo tutt’ora in corso. L’esponente serbo della presidenza tripartita ha potuto contare nella sua battaglia contro la carica dell’Alto rappresentante internazionale sul sostegno di Russia e Cina. Mosca e Pechino sono stati infatti gli unici due Paesi membri del Consiglio di sicurezza dell’Onu che hanno votato lo scorso 23 luglio a favore della risoluzione per revocare le competenze dell’Alto rappresentante internazionale. Di conseguenza, l’ex ministro dell’Agricoltura tedesco Christian Schmidt ha assunto l’incarico di Alto rappresentante il primo agosto. (segue) (Res)