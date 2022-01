Business news: Cina investirà nella produzione di acciaio e materie prime nei prossimi cinque anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina punta a incrementare la produzione di acciaio, metalli non ferrosi e altre materie prime entro il 2025, anno in cui dovrebbe avere all’attivo cinque nuovi cluster produttivi e da cinque a dieci nuove aziende. È quanto prevede un piano del ministero dell’Industria, che intende lavorare ad un aumento della redditività, della qualità e della sostenibilità del settore nei prossimi cinque anni. Il comparto delle materie prime è ritenuto una parte importante dell’economia reale cinese: secondo i dati ufficiali, nel 2020 la produzione dell’industria ha rappresentato il 27,4 per cento dell'output totale di tutti i settori. (Cip)