Business news: Cina, indice Pmi manifatturiero raggiunge 50,3 punti nel mese di dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’indice Pmi manifatturiero della Cina, che registra lo stato di salute del settore, ha toccato i 50,3 punti nel mese di dicembre, certificando il ritorno ad una fase di espansione dell’industria dopo la stabilizzazione dei prezzi e dell’approvvigionamento energetico. È quanto emerge dai dati dell’Ufficio nazionale di statistica (Nbs), che parlano di un incremento di 0,2 punti rispetto a novembre. In particolare, il sottoindice Pmi che misura la capacità produttiva è passato dai 51,4 punti di novembre agli attuali 52 punti. In controtendenza il sottoindice per i nuovi ordini, che a dicembre si è attestato a 49,7 punti rispetto ai 49,4 di novembre. Relativamente al settore non manifatturiero, i dati mostrano un incremento dell’indice Pmi, salito a 52,7 punti dai 52,3 di novembre. (Cip)