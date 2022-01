Business news: Cina, import-export in aumento del 20 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commercio della Cina con i Paesi esteri varrà 6.000 miliardi di dollari nel 2021, pari a un incremento del 20 per cento rispetto allo scorso anno. È la stima del viceministro del Commercio di Pechino, Ren Hongbin. Parlando delle nuove tendenze nel commercio cinese, il funzionario ha rilevato come Pechino abbia rafforzato la propria presenza nei mercati emergenti, verso cui ha diretto il 49,5 per cento delle sue esportazioni nei primi 11 mesi del 2021. Nello stesso periodo, le esportazioni delle società private hanno rappresentato il 58 per cento del totale, contribuendo ad innalzare il complessivo tasso di crescita dell’export di 20 punti percentuali. Il Paese ha anche costruito più di 2.000 magazzini all'estero, con l’obiettivo di investire in nuovi modelli di business, tra cui l’e-commerce transfrontaliero, ha precisato Ren. (Cip)