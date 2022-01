Torino: Banchieri (Confesercenti) a “Nova”, 2022 possibile anno svolta tra grandi eventi e collegamenti turistici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al netto del Covid io penso che il 2022 possa essere l’anno della svolta per Torino. Da un lato avrà i grandi eventi, come l’Eurovision e le Atp Finals, e dall’altro i collegamenti turistici, come la base Ryanair e i Frecciarossa dalla Francia, che rappresentano entrambi un possibile salto di qualità nell’offerta turistica della Città. Lo ha affermato il presidente di Confesercenti Torino, Giancarlo Banchieri, ad “Agenzia Nova” commentando le prospettive economiche attuali e future del capoluogo piemontese. “Io credo che Torino sia una bella località ancora poco conosciuta con tanto potenziale. Bisognerà lavorare sulle sponsorizzazioni per promuovere la città e continuare ad aumentare i collegamenti verso di essa - ha continuato Banchieri -. E’ anche importante l’accoglienza, e in questo senso molto può fare il bonus per il miglioramento delle strutture alberghiere dato dal governo”. Sulle festività in corso Banchieri esprime un cauto ottimismo. (segue) (Rpi)