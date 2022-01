Sardegna: nell'Isola è boom di richieste per il reddito di cittadinanza, domande aumentate del 30 per cento da inizio 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono quasi 127 mila i percettori di reddito di cittadinanza in Sardegna, un numero, aggiornato a novembre di quest'anno, superiore del 30 per cento a quello registrato ad inizio 2021. I dati forniti dall'Inps raccontano di una ripresa economica che, almeno in Sardegna, stenta a decollare e di tanti bisognosi in più, fra cui tante persone "insospettabili" fino a qualche anno fa: oltre ai disoccupati, fra i nuovi percettori sardi del reddito di cittadinanza ci sono liberi professionisti, imprenditori e pensionati che non riescono più ad arrivare a fine mese. I nuclei familiari beneficiari dei sussidi al reddito nell'Isola sono stati quest'anno 64.668, pari a 126.990 persone. L'importo medio si attestato invece a circa 515 euro, praticamente identico se confrontato con quello percepito lo scorso anno. Dall'Inps fanno sapere che da gennaio a novembre del 2021, è stato revocato il beneficio a 1.808 nuclei con conseguente sospensione e avvio dell'azione di recupero del pregresso. (segue) (Rsc)