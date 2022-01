Ue: Amendola porge auguri presidenza di turno francese, fianco a fianco per Europa più unita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia esprime "forte sostegno" alla presidenza di turno semestrale del Consiglio Ue della Francia che prede il via oggi. Così su Twitter il sottosegretario agli Affari europei, Enzo Amendola, che ha così salutato l'avvio della nuova presidenza di turno e inviato un messaggio di appoggio al sottosegretario agli Affari europei francese, Clement Beaune. "Saranno sei mesi intensi, da vivere fianco a fianco per un’Europa sempre più unita", ha scritto Amendola che ha anche rivolto "un grazie alla Presidenza uscente slovena per il lavoro, l’impegno e i risultati". (Res)