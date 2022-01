Cina: incertezze economiche e tensioni geopolitiche, Pechino guarda con apprensione al 2022 (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutto questo va inserito in un contesto di forti e crescenti tensioni geopolitiche, in gran parte legate alla rivalità strategica con gli Stati Uniti. La necessità di distogliere l’attenzione dai problemi e dalle disfunzioni dell’economia sta spingendo sempre più il presidente cinese Xi Jinping a puntare sulla carta del nazionalismo, alzando il livello di minaccia su fronti quali Taiwan e il Mar Cinese Meridionale. Dall’altra parte, gli Stati Uniti tengono alta la pressione internazionale su Pechino e cercano di puntellare una rete di alleanze, soprattutto in Estremo Oriente, che ha l’obiettivo di isolare la Cina. Il boicottaggio delle Olimpiadi invernali di Pechino, promosso da Washington in difesa dei diritti umani nello Xinjiang, rischia di privare il governo cinese di una buona occasione per mostrare la propria forza, esponendone piuttosto le lacune. La diffidenza internazionale maturata dal caso Peng Shuai e dai dossier di Taiwan e Hong Kong potrebbe minare il successo della competizione, producendo conseguenze dirette anche a livello politico. Sebbene il terzo mandato di Xi Jinping alla guida di partito, governo e forze armate non sia in discussione, l’attenzione degli osservatori è tutta sul periodo che intercorre dal prossimo gennaio fino alla seconda metà del 2022, quando il 20mo Congresso nazionale del Partito comunista ufficializzerà la nomina. In quel periodo, sarà necessario osservare quali strategie Xi adotterà per rilanciare l’economia della Cina e quali correzioni apporterà all’attuale modello di sviluppo. (Cip)