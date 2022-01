Business news: Cina, mercato auto in espansione del 6,2 per cento nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mercato automobilistico della Repubblica Popolare Cinese potrebbe registrare un’espansione del 6,2 per cento annuo nel 2022, con 27,22 milioni di nuove immatricolazioni. A stimarlo è la China International Capital Corporation (Cicc), una delle principali banche d’investimento del Paese. In particolare, le vendite all'ingrosso di autovetture dovrebbero crescere dell'8,1 per cento annuo a 22,76 milioni di unità. È prevista anche una crescita del mercato delle biciclette elettriche, le cui vendite dovrebbero aumentare del 14,9 per cento a 54 milioni di unità. In lieve ribasso la domanda di veicoli commerciali, che subirà un decremento del 2,2 per cento a 4,46 milioni di unità, secondo le previsioni dell’ente. (Cip)