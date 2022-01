Business news: Cina-Indonesia, Pechino intima stop a trivellazioni nel Mar Cinese Meridionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Cina ha intimato all'Indonesia di interrompere un progetto di sfruttamento delle riserve di petrolio e gas naturale al largo delle isole Natuna, un atollo del Mar Cinese Meridionale oggetto delle rivendicazioni territoriali di Pechino. Lo riferiscono fonti citate dal quotidiano "Nikkei", che ricorda come Giacarta abbia avviato lo scorso luglio attività di esplorazione petrolifera nelle acque prospicenti l'arcipelago, all'interno della sua zona economica esclusiva. Oltre a una protesta inviata tramite canali diplomatici, la Cina avrebbe espresso la propria contrarietà inviando unità navali nelle acque contese, come già denunciato nelle scorse settimane da un think tank con sede a Giacarta. Il governo indonesiano, che rifiuta di ammettere pubblicamente l'esistenza di una disputa territoriale con la Cina, ha mantenuto il riserbo sulle proteste di Pechino. (Fim)