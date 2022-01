Turchia: le politiche non ortodosse di Erdogan mandano in crisi l’economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2022 potrebbe rappresentare un anno difficile per l’economia della Turchia alla luce di un 2021 caratterizzato da un'inflazione superiore al 21 per cento che sta incidendo sui prezzi di cibo, carburante e articoli per la casa, e che sta vanificando i risultati di crescita ottenuti negli ultimi dieci anni, compreso il prezioso +1,8 per cento del 2020, un unicum nel panorama internazionale colpito dalle forti recessioni dovute al Covid-19. L’esempio di una crisi che ha le sue radici proprio all’interno del sistema economico del Paese sono le fluttuazioni della lira turca che in un anno ha perso il 37 per cento del suo valore rispetto al dollaro Usa, toccando il minimo lo scorso 20 dicembre, quando la divisa turca è stata scambiata a 18,4 per un dollaro, per poi recuperare rapidamente dopo l’annuncio in extremis fatto dallo stesso presidente Recep Tayyip Erdogan di un piano per garantire i depositi in lire dalle fluttuazioni, giudicato, però, molto controverso e non risolutivo. Infatti, a pesare sulla situazione economica turca, secondo gli analisti, è la visione non ortodossa del presidente Erdogan avversa alla politica di aumento dei tassi di interesse e che ha portato alla continua erosione dell’indipendenza della Banca centrale, costretta a una politica di bassi tassi di interesse nonostante un’inflazione galoppante. Ciò è dimostrato dal cambio di ben quattro governatori in soli tre anni, con l'ex governatore della Banca centrale Naci Agbal licenziato dopo soli quattro mesi dall’inizio del suo incarico lo scorso marzo 2020, due giorni dopo aver aumentato i tassi di interesse di 2 punti percentuali. Il suo successore, Sahap Kavcioglu, ha debitamente tagliato il tasso di riferimento di 500 punti base da settembre, nonostante le diffuse critiche degli investitori, procedendo a tagli per altri tre mesi consecutivi. (segue) (Res)