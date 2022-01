Turchia: le politiche non ortodosse di Erdogan mandano in crisi l’economia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Erdogan ha affermato che le sue politiche mirano a rilanciare la produzione e le esportazioni, riducendo l'influenza dei mercati internazionali sulla politica monetaria turca. Sull’onda del recupero della lira turca grazie agli annunci relativi alla garanzia sui depositi, dopo il tonfo del 20 dicembre, lo scorso 28 dicembre, il presidente turco ha dichiarato che l’obiettivo è portare il Paese tra le prime dieci economie del mondo. Tuttavia, secondo gli analisti, il nuovo maccanismo per proteggere la lira turca dalle fluttuazioni non avrebbe molto futuro nel lungo periodo. Il sistema consiste infatti in una garanzia esentasse sostenuta dal Tesoro sui depositi in lire che secondo gli analisti rappresenta un aumento dei tassi mascherato. Come affermato in una nota del ministero delle Finanze turco, il nuovo deposito a tempo protetto consentirà ai cittadini “di non essere vittime della volatilità dei tassi di cambio”. Nel nuovo sistema l'interesse da maturare sui conti di deposito vincolato in lire di persone fisiche sarà confrontato con il tasso di cambio alle date di apertura e scadenza del conto e il conto sarà aggiustato al tasso più alto. Nessuna ritenuta d'acconto verrà applicata a questo prodotto di deposito, si legge nella nota. Per i calcoli sui cambi, la Banca centrale della Repubblica di Turchia pubblicherà il tasso di acquisto di un dollaro alle 11:00 di ogni giorno. Nel caso in cui la variazione del tasso di cambio rimanga al di sopra del tasso di interesse alla fine della data di scadenza, la differenza che potrebbe verificarsi si rifletterà sul conto del cliente in lire turche. I conti possono essere aperti con scadenze di 3, 6, 9 e 12 mesi e verrà applicato il tasso di interesse minimo su quello applicato dalla Banca centrale di Turchia. Secondo il ministero delle Finanze, qualsiasi banca potrà aderire al sistema. (segue) (Res)