Business news: Vietnam, crescita Pil rallenta al 2,58 per cento nel 2021

- La crescita del prodotto interno lordo del Vietnam è rallentata al 2,58 per cento nel 2021, secondo gli ultimi dati pubblicati dal governo di quel Paese. La crescita ha subito un ulteriore rallentamento rispetto al 2020, quando già era calata al 2,91 per cento per effetto della pandemia di Covid-19. I dati pubblicati dall'Ufficio generale di statistica del Vietnam conferma che Hanoi ha mancato di molto l'obiettivo ufficiale di crescita del 6,5 per cento inizialmente fissato per il 2021, e che era parso fuori portata a causa delle ondate pandemiche e dei lockdown decretati nel Paese la scorsa estate. Nel quarto trimestre 2021, comunque, l'economia ha conseguito una crescita del 5,22 per cento rispetto al medesimo periodo del 2020, in netto contrasto col terzo trimestre, quando invece era stata registrata una contrazione del 6,02 per cento annuo. Le autorità vietnamite hanno gradualmente allentato le restrizioni nel mese di ottobre per rilanciare l'economia, ma il bilancio giornaliero dei contagi è tornato sopra i 15 mila casi, tra i peggiori nella regione asiatica. (Fim)