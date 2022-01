Business news: Bangladesh, Beximco lancia prima versione generica dell’antivirale Paxlovid di Pfizer

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La casa farmaceutica bengalese Beximco Pharmaceuticals Limited ha annunciato il lancio della prima versione generica del Paxlovid, l’antivirale contro il coronavirus sviluppato dal colosso statunitense Pfizer. La Direzione generale dell’amministrazione dei farmaci (Dgda) del Bangladesh ha autorizzato l’uso di emergenza del medicinale per via orale per la cura della forma lieve e moderata del Covid-19 nei soggetti di età superiore a 12 anni. Bexovid è il nome commerciale del farmaco generico di Beximco, a base di Nirmatrelvir e Ritonavir, concepito per frenare la replicazione del Sars-Cov-2 e prevenire le ospedalizzazioni. “Mentre continuano a emergere dati che dimostrano l’efficacia di Nirmatrelvir e Ritonavir contro la variante Omicron in rapida ascesa, riteniamo che Bexovid abbia il potenziale per essere un potente strumento nella lotta alla pandemia in corso”, ha commentato Nazmul Hassan, direttore operativo dell’azienda. (Inn)