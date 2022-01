Covid: a Capodanno in Lombardia discoteche chiuse hanno perso 120 milioni, a rischio 40 mila posti di lavoro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le serate con maggiore capienza sono ora concentrate nel weekend o, al massimo, il giovedì. La pandemia non ha costretto le discoteche a reinventarsi per sfuggire alle maglie delle restrizioni, sono bar e ristoranti che stanno diventando discoteche e vengono esclusi dai nuovi decreti promulgati: “Non fanno altro che inserire dj set e ballare”. Sono infatti diversi i ristoranti, le ville private e i bar che si sono reinventati per la serata di capodanno, offrendo cenone e la possibilità di scendere in pista a ballare, con un reale rischio per l'aumento dei contagi dovuto a possibili mancati controlli di green pass e ospiti potenzialmente positivi. “Si è andato a togliere uno di quegli spazi dove i controlli per i green pass veniva effettuato. La gente balla in spazi che non sono quelli delle discoteche”, evidenzia Cominardi rimarcando che è una situazione che provoca due risvolti, uno sanitario e uno economico. “Dal punto di vista sanitario si rischia un incremento del tasso di trasmissione, da quello economico, il governo è andato ad agire su una categoria in ginocchio da quasi due anni e che è stata al centro di numerose azioni restrittive”. “La mia previsione è che fino alla fine dello stato di emergenza, sperando rimanga il 31 marzo, ho ben poche speranze nel vedere una ripartenza delle discoteche. Speriamo che la variante Omicron sia più blanda e ci si renda conto che con le persone vaccinate si può tornare a una vita più elastica”, conclude il presidente. (Rem)