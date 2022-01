Business news: Spagna, a Ohla risarcimento di 162 milioni da Comunità Madrid per liquidazione contratto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda di costruzioni spagnola, Ohla ha ricevuto un pagamento di 162,5 milioni di euro dalla Comunità di Madrid per la liquidazione del contratto che prevedeva una nuova linea ferroviaria suburbana tra le città di Mostoles e Navalcarnero, i cui lavori furono fermati nel 2010, in piena crisi finanziaria. Secondo quanto riferito da Ohla alla Commissione nazionale del mercato dei valori (Cnmv) spagnola, di questo importo totale, più di 123 milioni di euro corrispondono alla liquidazione degli investimenti fatti nell'esecuzione delle opere che sono state realizzate. L'importo rimanente, 39,1 milioni di euro, corrisponde agli interessi di mora dalla data in cui l'importo precedente avrebbe dovuto essere pagato. Lo scorso ottobre, la Corte Suprema ha annullato un ricorso presentato dalla Comunità di Madrid. Questa aveva chiesto la rescissione del contratto per questo treno suburbano e 356 milioni di euro da parte di Ohla a titolo di risarcimento per la responsabilità "dei danni derivati dalla risoluzione del contratto" firmato nel gennaio 2008 come concessionario per la costruzione della linea. (Spm)