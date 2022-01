Cina: incertezze economiche e tensioni geopolitiche, Pechino guarda con apprensione al 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Unica tra le grandi economie mondiali a sopravvivere in territorio positivo al terremoto Covid-19 nel 2020, nell’anno che volge al termine la Cina è entrata in una fase di forte incertezza e di incognite destinate a gravare su una crescita che fino a pochi anni fa pareva inarrestabile. Il 2022, cui la dirigenza del Partito comunista sembra guardare con particolare apprensione, rischia ora di trasformarsi nell’anno in cui Pechino dovrà rimandare ulteriormente il sorpasso nei confronti degli Stati Uniti e, dunque, il primato sull’economia mondiale. La tendenza, del resto, è chiara: il prodotto interno lordo cinese ha chiuso il 2021 mostrando i segni di un rapido e inesorabile rallentamento, con una crescita del 4,9 per cento nel terzo trimestre e una stima del 3,3 per cento negli ultimi tre mesi dell’anno. Se quest’ultima dovesse essere confermata, la Cina mancherebbe anche l’obiettivo di crescita annuale dell’8 per cento (già rivisto al ribasso in precedenza) e confermerebbe lo scetticismo di molti economisti sull’espansione economica dei prossimi anni. Già la Banca mondiale ha ridotto la stima di crescita del Pil per il 2022 dal 5,4 al 5,1 per cento: si tratterebbe della seconda maggior decelerazione economica dal 1990, anno in cui la Cina fu penalizzata dalle sanzioni internazionali legate al massacro di Piazza Tienanmen del 1989. Lo stesso Partito comunista, secondo quanto riferito dal quotidiano giapponese “Nikkei”, convergerebbe con le previsioni della Banca mondiale e, in occasione del Congresso nazionale del popolo che si terrà il prossimo marzo, potrebbe ufficializzare al 5,5 per cento il target di crescita economica per il prossimo anno. (segue) (Cip)