Business news: Romania, società recupero crediti polacca acquisisce Npl di Unicredit per 48,5 milioni di euro

- La società polacca specializzata nel recupero crediti polacca Kruk ha raggiunto un accordo per rilevare da UniCredit Consumer Finance Romania un portafoglio di crediti deteriorati del valore di 240 milioni di lei (circa 48,5 milioni di euro) al valore nominale. Secondo quanto riferisce il portale “Romania Insider”, il portafoglio ceduto da UniCredit a Kruk include prestiti al dettaglio senza garanzie annesse che verranno acquistati in 24 rate mensili. I termini dell'accordo non sono stati resi noti, ma le parti hanno rivelato che "non differiscono da quelli comunemente utilizzati in questo tipo di accordo". Gli sconti possono arrivare in questi casi fino al 90 per cento. Il Gruppo Kruk è attivo sul mercato romeno dal 2007. È uno dei maggiori attori nel mercato del recupero crediti, con uffici a Bucarest e Targoviste, e circa 600 dipendenti. Il gruppo è la più grande società di gestione del debito in Polonia e leader di mercato nell'Europa centrale e orientale, con attività estere in Romania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Germania, Italia e Spagna. (Rob)