Business news: Grecia, Alpha Bank cede Npl per 1,3 miliardi di euro a Hoist Finance AB

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alpha Bank, uno dei quattro principali istituti di credito della Grecia, ha dichiarato martedì di aver stipulato un accordo vincolante con Hoist Finance AB per la vendita di prestiti in sofferenza con un valore contabile di 1,3 miliardi di euro. Il portafoglio noto come Orbit si riferisce a crediti deteriorati non garantiti al dettaglio con la vendita che dovrebbe essere completata nel primo trimestre del 2022, ha riferito la banca in un comunicato stampa. "La transazione è stata concordata a 108 milioni di euro ovvero il 7,4 per cento del saldo totale del capitale non pagato", ha comunicato la banca. Gli istituti di credito greci hanno lavorato per ridurre circa 30 miliardi di euro di crediti inesigibili, l'eredità di una crisi finanziaria decennale che ha ridotto la produzione della Grecia di un quarto. L'operazione è la terza dopo la cartolarizzazione dei portafogli denominati Galaxy e Cosmos. Con quest’operazione si prevede di ridurre le esposizioni deteriorate di Alpha Bank di 2,3 punti percentuali. (Gra)