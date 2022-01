Business news: Giappone, tasso d'impiego dei neolaureati in calo per il secondo anno consecutivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 74,2 per cento dei giapponesi laureatisi lo scorso marzo hanno trovato un impiego, in calo del 3,5 per cento rispetto al 2020. Il dato segna la seconda contrazione annuale consecutiva, ed è attribuito dal governo giapponese all'effetto durevole delle ricadute economiche della pandemia di Covid-19. Secondo i dati forniti dal ministero del Lavoro, il numero dei neolaureati che ha trovato un impiego è calato a 432.790 unità; tra i nuovi occupati, 411.802 hanno trovato posizioni permanenti, in calo di 16mila unità rispetto al 2020. Le offerte di lavoro sono calate in diversi settori proprio a causa della pandemia. È aumentato invece di 4mila unità il numero dei laureati che hanno deciso di proseguire la carriera accademica, a 68.776, pari all'11,8 per cento del totale. In Giappone l'anno accademico e quello professionale iniziano nel mese di aprile. (Git)