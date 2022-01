Cina: incertezze economiche e tensioni geopolitiche, Pechino guarda con apprensione al 2022 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La dirigenza di Pechino, insomma, sa di non poter garantire una crescita sul lungo periodo pari a quella degli scorsi decenni senza risolvere i problemi sistemici nel proprio modello di sviluppo, portati alla luce dalla crisi energetica, sanitaria e immobiliare del 2021. Lo stesso primo ministro Li Keqiang non ne aveva fatto mistero in un colloquio tenuto a dicembre con il presidente di Banca mondiale, David Malpass. Nel 2022 la Cina darà priorità alla “stabilità”, aveva detto, preannunciando l’intenzione del governo di intervenire maggiormente nell’economia di mercato, aumentando la liquidità valutaria e varando riforme tese a ottimizzare la struttura finanziaria. La Banca centrale (Pboc) si è rapidamente mossa in tal senso, portando il tasso di riferimento dei prestiti (Lpr) a un anno al 3,80 per cento e fissando all’8,4 per cento il coefficiente di riserva obbligatoria (Rrr) per gli istituti finanziari. L’immobiliare, che in passato ha contribuito al 30 per cento del Pil nazionale, è stato tra i settori più colpiti dalla pressione al ribasso nel 2021, frutto di due tendenze: la costruzione incontrollata degli edifici nei 13 anni precedenti e un consistente calo demografico. La concatenazione di questi fattori spiega anche il collasso di giganti quali Kaisa ed Evergrande, che hanno maturato miliardi di debiti nella costruzione di unità immobiliari non assorbite da un mercato saturo di unità e povero di acquirenti. All’inizio di dicembre, l’agenzia internazionale Fitch Ratings ha formalizzato il default per le compagnie, crollate sul mancato rimborso di obbligazioni dal valore di 82,5 milioni di dollari per Evergrande e 400 milioni di dollari per Kaisa. La crisi edilizia, prevedono gli analisti della giapponese Nomura, è destinata ad acuirsi nel 2022, anno in cui le società immobiliari della Cina devono affrontare obbligazioni in scadenza stimate in 19,8 miliardi di dollari nel primo trimestre e 18,5 miliardi di dollari nel secondo. Fitch, inoltre, ritiene possibile la crisi di cassa per 40 società oggetto delle sue valutazioni, nel caso in cui le vendite dovessero crollare del 30 per cento nel prossimo anno. (segue) (Cip)