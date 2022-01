Vaticano: Papa, come Maria dobbiamo affrontare gli ‘scandali della mangiatoia’

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Anche a noi capita di dover sostenere di certi scandali della mangiatoia”. Lo ha detto Papa Francesco pronunciando l’omelia in occasione della Santa messa per la 55ma giornata della pace. Il pontefice ha spiegato: “Ci auguriamo che tutto vada bene e poi arriva come un fulmine al ciel sereno un problema inaspettato. E si crea un urto doloroso tra le attese e la realtà. Capita anche nella fede, quando la gioia del Vangelo viene messa alla prova da una situazione dura in cui ci si trova a camminare. Ma oggi - ha continuato Francesco - la Madre di Dio ci insegna a trarre beneficio da questo urto, ci mostra che è necessario, che la via stretta Per arrivare alla meta, la croce senza la quale non si risorge”. Bergoglio ha spiegato che Maria accoglie ciò che la vita le riserva: “Ecco cosa fa Maria: non seleziona, ma custodisce. Accoglie, non tenta di camuffare, di truccare la vita. E poi c’è il secondo atteggiamento: costudisce meditando. Il verbo impiegato dal Vangelo evoca l’intreccio tra le cose: Maria mette a confronto esperienze diverse, trovando i fili nascosti che le legano - ha osservato Bergoglio - nel suo cuore e la sua preghiera compie quest’operazione straordinaria. Lega le cose belle quelle brutte, non le tiene separate ma le unisce e così afferra il senso pieno, la prospettiva di Dio”. (Civ)